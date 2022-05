Teddy CHAMBARD

Actuellement en poste en CDI chez SAGE.



Ouvert aux opportunités, mon objectif est de participer et contribuer à des projets innovants, d’offrir efficacité, rigueur et dynamisme à une entreprise me permettant de satisfaire mes ambitions.



Passionné par le génie logiciel, je souhaite affiner mes compétences en terme de développement notamment celles concernant le monde JAVA avec OSGI, et plus particulièrement le langage Javascript coté serveur avec NodeJS.



Mes compétences :

OSGI

Javascript

JAVA

Nodejs

Web services

Eclipse

GIT