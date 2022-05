Teddy CORRALES

Bonjour et bienvenue,



Passionné par le commerce, la technique et les nouvelles technologies, je favorise la relation de proximité, les échanges et je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis. Organisé, rigoureux et efficace, cela me permet d’être rapidement opérationnel afin de répondre à toutes les attentes de mes interlocuteurs . Conseil, expertise technique et prescrition auprès des maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureaux d'études, j'exerce actuellement le poste technico-commercial pour la société Sofinther.

Homme de terrain et de challenge, je suis à l'écoute de toutes propositions pour de nouvelles expériences, l'essentiel étant que performance, exigence, dynamisme et esprit d'équipe constituent des valeurs communes avec mes futurs recruteurs. Grâce à mes expériences professionnelles, je suis capable d'apprendre et de m'adapter à toutes situations.



Mes compétences :

Gestion de projet

Prescription

Management commercial