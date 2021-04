Teddy GENDRE

Fort de 8 ans dexpérience dans le secteur du nucléaire, jai évolué grâce à la gestion et au suivi de projets multispécialités. Au cours de ces années passées sur le site d'Orano La Hague, jai appris à conduire les projets que lon ma confiés et à fédérer les équipes pour satisfaire nos clients. J'ai pu consolider mon expérience en gestion daffaires au sein d'entreprises comme AUXITEC Industrie ou plus actuellement Orano DS.



Les principaux projets qui m'ont été confiés concernent de la MOE Tout Corps d'Etat. Ainsi j'ai pu évolué à travers toute les phases de vie dun projet, du chiffrage technico-économique, aux études d'avant projet (APS & APD), DCE, AMT et CRT.



Aujourd'hui, je cherche à donner une nouvelle impulsion à ma carrière en évoluant sur un autre secteur secteur d'avenir, celui de la construction.