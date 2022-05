Teddy GORDON

MGP SI est un cabinet de conseil, qui appuie son expertise sur les ERP et la BI, solutions leaders du marché et orientés grands comptes.



Depuis sa création en 2007, MGP SI accompagne ses clients dans la conception, les déploiements, les migrations et la maintenance de leurs solutions applicatives.



En conjuguant les atouts de MGP SI et l’expérience de nos consultants, nous construisons avec nos clients un partenariat durable, créateur de valeur, fondé sur la qualité, la proximité opérationnelle et la réactivité pour répondre avec précision à tous leurs besoins nécessitant des compétences ERP (E-business Suite, PeopleSoft et SAP) et BI (SAP, IBM et Oracle).