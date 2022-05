Teddy LUNGELA FURAHA

Dynamique et motivé, j'ai acquis au cours de mon expérience professionnelle les qualités d'écoute, d'analyse et de compréhension nécessaires tout en me familiarisant avec les outils techniques et informatiques mis à ma disposition.

Lors des différentes missions qui m'ont été confiées, j'ai toujours su répondre aux attentes de mes employeurs en les aidants à réorienter leur stratégie en fonction des données mises à ma disposition.







Mes compétences :

MARKETING MANAGEMENT

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Train the Trainer

BUSINESS STRATEGY & DEVELOPEMENT

Sales Management Direct Marketing

QUALITY SYSTEM AUDIT

Sales Process

QUALITY MONITORING AND COACHING SYSTEM

QUALITY CUSTOMER SERVICE

MARKETING COMMUNICATION