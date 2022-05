Teddy PERRAULT

Technicien/régleur de presse a injecter j'ai travaillé:

- sur des presses type krauss maffei, arburg, engel, nestal (bi-injection),

- j'ai aussi travaillé dans l'extrusion gonflage sur des machine type raffeinauser et macchi,

- je possède une expérience dans le thermoformage sur des presses type illig RD 53 et RV 53,

- formé au moulage par capteur en fond d'empreinte type RJG,

-mise en place de projet type nettoyage par cryogenie dans la société actuelle ou je travaille.

- motivé, curieux, Et toujours à la recherche de l'innovation.

- sportif je pratique le tir à l'arc et la course à pied 5 et 10 km, semi marathon et marathon.



je suis maintenant à la recherche de nouveaux challenges et ouvert à toute offre. (aucun problème avec les déplacements nationaux)



Mes compétences :

Montage de moule

Reglage

Démontage de moule

Contrôle qualité

Soudure plastique

Pliage plastique

Caces 3

Permis pontier élingues

Conditionnement

mise au point réglage

Gestion de projet d'amélioration

Innovation