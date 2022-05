Teddy RUTH

Vous disposez d'un ou plusieurs points de vente et vous êtes soucieux du développement de votre société ainsi que de votre qualité de service ?

Un point de vente vous pose problème (Baisse du C.A., baisse de la fréquentation...) et vous ne comprenez pas pourquoi ?

Votre entreprise est stable et vous souhaitez augmenter vos objectifs ainsi que votre taux de fidélisation ?

Enquêtis est fait pour vous ! Grâce à notre savoir-faire, vous découvrez l’expérience vécue par vos clients.

Nous analysons vos axes de progression prioritaires afin de vous apporter des solutions efficaces sur du long terme.

Faire appel à Enquêtis, c'est connaître le vrai regard de vos clients.

Pour chaque domaine étudié, nous disposons de méthodes spécifiques afin de pouvoir nous adapter à différents environnements et vous délivrer des bilans en cohérence avec votre secteur d'activité.



