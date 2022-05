Teddy SAMBUCHI

Fondateur de la structure Inoove Production et du festival Green Fest, je suis spécialisé dans l'organisation de concerts de musiques actuelles à caractère éco responsable. Ma force de travail est l'entreprise et l'innovation.



Mon expérience dans ce domaine est reconnue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la région PACA et le Conseil Départemental de Vaucluse. Le projet séduit les institutions publics car le coeur d'activité s'intègre parfaitement dans les objectifs préconisés par l'agenda 21. Produire des événements mais pas que ! Aller plus loi que ça...



Mon profil multi carte, ma polyvalence et mes compétences pluridisciplinaires me permettent aujourd'hui de vous proposer mon expertise dans les domaines de l'événementiel, de la culture et de la communication. N'hésitez pas à me contacter au 06.86.74.89.88 pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Production de spectacles

Gestion de partenariats

Programmation

Webmarketing

Développement web