Teddy SOARES

J'ai acquis une expérience dans le domaine de l'accompagnement psychologique de public en situation de précarité. Je privilégie une pratique humaniste avec une approche centrée sur la personne couplée aux dernières thérapies cognitives et comportementales ce qui me permet de répondre au mieux à la souffrance de la personne.



Mes compétences :

Thérapie comportementale et cognitive

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement individuel

Analyse de pratique

Psychothérapie

Psychologie clinique

Animation de groupes

Gestion des conflits

Thérapie individuelle

Psychologie sociale