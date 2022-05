A young bilingual(English/french) Agro-Food Process Engineer with 2 years of work experience. Currently seeking a new challenging position that makes good use of skills, in order to further develop new skills and benefit from long term career opportunities.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance qualité

Contrôle qualité

Gestion de la production

Traitement des eaux

Recherche scientifique

Optimisation des process