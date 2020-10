Temoana MENARD

Je recherche une alternance en contrat de professionnalisation intégrant le mastère (BAC+6) spécialisé management par projets option Stratégie de l'école d'ingénieurs CESI de Nantes. 3 semaines en entreprise et 1 semaine en école.



Jeune diplômé de l'école universitaire Polytechnique de Montpellier en tant qu'ingénieur Mécanique. Je suis passionné par la technique, j'aime relever des défis. Curieux, je m'intéresse à la science, et à ce qui se fait dans l'ensemble des domaines qui sont à la pointe. J'aime apprendre et je m'inspire de ce que la recherche nous instruit. A l'écoute des personnes, je cherche à les comprendre humainement. Je suis avenant et ouvert internationalement.



Ma formation a pour objectif de former des ingénieurs mécaniciens généralistes, à fort potentiel d'adaptation et d'évolution, aptes à traiter des questions aux frontières entre la mécanique, les matériaux multifonctionnels, l'automatique et les sciences du vivant. Nous étudions des matières comme la mécanique des fluides, la robotique, la mécanique des milieux continus, la conception mécanique et la simulation numérique avec la méthode des éléments finis.