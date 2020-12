Théo COULOMB

Négociant Bordelais depuis 20 ans, Hms est spécialisé dans la commercialisation des Grands Crus Classés à l'international.



En charge de l'Export chez Hms, je suis porté par la volonté de créer des relations commerciales solides et durables avec nos partenaires afin de promouvoir les vins de Bordeaux.



Fort de son expérience de Négociant en Grands Crus, Hms a développé son Bordeaux Supérieur Premium. Le "29 Quai des Chartrons" reprend les codes des Grands Crus Classés tout en offrant une approche moderne et simplifiée.



Plus d'informations ici : http://29quaideschartrons.com



Passionné par le vin, de la vigne jusqu'au verre, je suis toujours ravi d'échanger avec les acteurs de la filière et enthousiaste à l'idée de (re)découvrir des vins du monde entier !



Contactez-moi pour découvrir nos offres !



t.coulomb@hmsbordeaux.com