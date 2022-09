Theo VALOUR

Issu dune formation littéraire (bac L), jai continué avec une licence LEA avec un niveau bac+3. Ces études me permettent de parler couramment langlais et lespagnol. Aujourdhui, je suis en pleine reconversion professionnelle dans les massages de bien être. Actuellement en fin de parcours, je recherche un emploi dans ce domaine. Jai appris différents massages du monde tel que le massage californien, le suédois, layurvédique, le shiatsu, un massage inspiré de la réflexologie plantaire et palmaire. Je suis aussi capable daccueillir et prendre en charge un client.