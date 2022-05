Externaliser votre service communication !

Pour des projets sur un long et court terme...

Passer par un seul interlocuteur Be art !



http://www.be-art.fr/



Notre métier est d’aider nos clients à jouer du vocabulaire graphique et artistique pour répondre efficacement à leurs objectifs de communication. Notre mission est alors de mettre en valeur une marque, un produit et des supports complets de communication (logotype, charte graphique, édition, catalogue, internet, multimédia, design produit et aménagement).



Sensible à l'Art et influencé par la culture artistique contemporaine et les tendances graphiques d'aujourd'hui, notre création est tournée vers l'esprit d'union !

Be art et ses collaborateurs experts choisis pour leur professionnalisme et leur réel sens artistique vous apporteront une solution efficace et originale. N'allez plus dans tous les sens et trouvez la personne qui sera être disponible et faire le lien entre tous les prestataires. Ce n'est plus toute une chaîne logistique mais un seul et unique interlocuteur qui fera le travail, le suivi et respectera toutes les contraintes de réalisation.



•Focus sur Thi-Hanh Phan, Chargé de projet - Designer;

elle seule sera votre intermédiaire.



"Suite à 5 années d’expérience dans le milieu professionnel du design produit spécialisé (en petit l'électroménager) et la gestion de projet globale de communication. Mon expérience au sein d'agences et auprès d'industriels ont fait de cette différence, une richesse et une ouverture sur différents types de projet. A la fois créatif et technicienne. Mon expertise est devenue complète.

Mon seul objectif sera de vous proposer, avec pertinence, une solution créative pour votre image de marque. Dans un esprit d'excellence, je vous transmets nos trois mots d'ordre : créativité, impact et professionnalisme qui seront garants du succès des projets que nous vous réaliserons pour vous."



A bientôt.



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction

Création

Publicité

Charte graphique

Community management

Identité visuelle

Packaging

Communication

Marketing

Design produit

Adobe Photoshop

Graphisme

Adobe Illustrator

Design