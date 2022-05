Thi Thu Trang LUU

Mon parcours universitaire m’a permis d’acquérir des connaissances solides sur les différents aspects de la finance, indispensables pour le métier de gestion d’actifs. De plus, j’ai souhaité compléter ma formation par une démarche de certification en m’inscrivant aux examens du CFA Institute. Ce certificat a pour but de promouvoir une pratique éthique, des normes de déontologies et d’être le gage de la connaissance financière de ses membres.



J’ai développé à travers mes différentes expériences une bonne capacité d’analyse et de communication, en plus d’un esprit d’entrepreneur. En effet, en tant que Chargé du reporting à la banque privée Rothschild, j’ai pris part dès les premiers jours à la création de cette équipe. Je suis donc régulièrement amenée à proposer des améliorations, non seulement au sein de mon service mais aussi auprès des différents collaborateurs de la banque. Le projet d’améliorations de la qualité des données auprès des Courtiers Assurance est notamment un des projets transverses sur lesquels j’interviens activement.



Mon objectif professionnel est d'évoluer vers les métiers d'analyste et de gestion d'actifs.





Mes compétences :

Analyse financière

Gestion d'actifs

Conduite de projet