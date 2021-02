Thibaud Caillet est un expert en réseaux professionnels, en réseaux sociaux et marketing en ligne ainsi qu'un spécialiste du développement des ventes des TPE et PME par le marketing de "bouche à oreille".

Créateur en 2005 de la première conférence en France intitulée « Business Networking sur Internet » il a contribué aux premières heures du développement en France du réseau d'affaires BNI (Business Network International), dont il est Directeur Exécutif. après un début de carrière comme consultant chez Ernst & Young.



Titulaire d'un premier cycle en Droit et Sciences Politiques (1994) Thibaud Caillet est diplômé de Neoma Business School / Reims Management School / Ecole Supérieure de Commerce de Reims (1998)



98% des entrepreneurs ont déjà été recommandés auprès d'un nouveau client grâce au bouche à oreille ;

3% seulement ont un plan de développement commercial structuré autour du marketing de bouche à oreille !



Nous proposons un environnement structuré propice au développement des ventes grâce à une méthodologie qui a fait ses preuves depuis 1985, utilisée par 270 000 professionnels dans plus de 70 pays.



Vous êtes chef d'entreprise ou profession libérale ? Vous êtes invité à participer à une de nos réunions dans les départements 35 et 53. Ceci vous permettra de découvrir notre fonctionnement et de faire connaître votre activité aux professionnels membres du groupe !



- Entrepreneuriat

- Capital-Investissement

- Amorçage

- Starts-ups

- Marketing de bouche à oreille

- Réseaux professionnels

- Recommandations d'affaires

- Formation en développement des ventes

- Enseignement

- Animation de séminaires

- Réseaux sociaux

- Capital Social

- eRéputation

- Gestion de la Réputation en Ligne des marques et des individus

- Marketing Personnel