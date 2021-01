Thibault BRETON

Diplômé d'un Master 2 Marketing et Stratégies de l'université Paris Dauphine, je suis à la recherche de nouvelles opportunités dans l'achat et le développement. L’ensemble de mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir plus de 3 ans d’expérience dans le développement et l'achat dans des secteurs ayant des exigences qualitatives importantes et un riche savoir-faire : dans le domaine de la mode, des vins et spiritueux et des parfums et cosmétiques.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Prestashop

SAP

Gestion des achats

Développement produit

Négociation achats