Spécialiste Arts de l'Asie / Business Developer / Executive



Spécialiste en Arts de l'Asie, acteur du marché des enchères asiatiques depuis une décennie, Thibault Duval débute son parcours en Amérique du Nord au sein de la Société IEGOR AUCTIONS (Montréal & Palm Beach) avant de rejoindre l'étude BOISGIRARD ANTONINI (Paris & Nice). Par deux fois, il créé un Département "Arts de l'Asie", multipliant les ventes, les découvertes et les enchères records.



Diplômé du Premier Cycle (L3) et du Deuxième Cycle (M2) de l'Ecole du Louvre, il est également titulaire d'une Licence (L3) en Droit de l'Université Paris-II Panthéon-Assas et compte parmi les ALUMNI du Trinity College.



Reconnu pour son expertise et son "oeil" pour les Arts de l'Asie, il est membre de la London Oriental Ceramic Society ainsi que de l'Association des Amis du Musée Guimet. Ses domaines de prédilection sont les jades chinois et les laques vietnamiens. Il affectionne également tout particulièrement les peintures et calligraphies quels que soient leurs supports (soie, papier, rouleaux) et fussent-elles chinoises, coréennes, vietnamiennes ou japonaises.



Il a à son actif plusieurs records parmi lesquels:

1. LE VAN DE (Vietnam, 1906-1966) : 122,360 euros (14/06/2019), Record Mondial de l'Artiste pour une huile sur toile

2. KIM MYEONG-GUK (Corée, 1600-1662) : 96,600 euros (14/12/2018), Record Mondial de l'Artiste

3. SI-YEOL SONG (Corée, 1607-1689) : 61,824 euros (14/12/2018), Record Mondial de l'Artiste

4. JEONG SEON (Corée, 1676-1759) : 54,096 euros (14/12/2018), Record Mondial de l'Artiste

5 DINH VAN DAN (Vietnam, Actif XXe siècle) : 52,000 euros (09/12/2019), Record Mondial de l'Artiste