Thibault ESPINASSE

Pilotage de projets MOA – 6 ans :

• Coordonne les acteurs des projets sur site et à distance : Métier, MOE, Prestataires, Homologation

• Garant du périmètre, du budget et des délais

• Identifie les risques : alerte, gère et donne de la visibilité. Propose en réponse les solutions adéquates



Expert en méthodologie de test et recette (Certification ISTQB) – 4 ans :

• Collabore et conseille le client dans l’objectif d’optimiser sa politique de test et recette

• Aide les projets à mettre en œuvre leur stratégie de test : méthode, planning, suivi, ressources



Formateur – 1 an

• Conçois les parcours pédagogiques : contenu, rythme, alternance théorie/pratique, exercices

• Anime les sessions de formation



Manageur RH – 6 ans

• Accompagne et fais progresser les collaborateurs. Les évalue dans le cadre du suivi de carrière



Mes compétences :

ISTQB

Test

RDJ

MOA

Consultant

Chef de projet

RH

SIRH

Comptabilité

Manager RH

Dématérialisation et Archivage

Geide