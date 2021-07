J'ai exercé le métier d'archiviste dans des contextes très divers et je peux mettre au service d'un employeur du privé comme du public les compétences et le savoir-faire nécessaire pour

- concevoir et mettre en œuvre des solutions d’archivage pérenne du papier et du numérique,

- faire connaître et mettre en valeur, auprès de publics externes de toute sorte, l’histoire et le patrimoine documentaire.



Mes compétences :

Archivage

Records Management

Archivistique

Web 2.0

Réseaux sociaux

Histoire

RGPD