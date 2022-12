Thibaut LANCRENON

Étudiant en Master innovation & entrepreneuriat à l'IESEG School of Management, je suis actuellement à la recherche d'un stage en tant que project manager assistant.



Attiré depuis mon enfance par les nouvelles technologies, je suis parti suivre des cours de Programmation et de Marketing à l'Université de Californie Berkeley.



Ayant un esprit vif et entrepreneur, je souhaiterais évoluer dans une start-up ou dans une société où la créativité et les idées sont respectées.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Business development

Nouvelles technologies

Import/Export

Adobe Photoshop

Programmation