Thierry BARLEMONT

Je viens de quitter mon poste de Responsable Adjoint du Département Librairie à la FNAC, entreprise dans laquelle j'exerçais depuis 1996.



Je souhaite aujourd'hui tenter une nouvelle aventure professionnelle ou assumer des missions dans une association en tant que bénévole.



L'obtention d'une Licence professionnelle Management Des Organisations, Spécialité Qualité, Sécurité, Environnement avec une mention bien a pour finalité de favoriser cette transition.



Identifier et répondre aux attentes de ses clients, de ses employés ou bénévoles, accroître leur niveau de satisfaction, telles sont selon moi, les valeurs primordiales d'une association ou entreprise qui prend soin de construire puis de maintenir des processus opérationnels qualitatifs et adaptés à ses objectifs.



Aujourd'hui, je veux mettre à profit mon expérience et mes qualifications et cherche à m'investir dans une Association ou petite entreprise afin de participer au bon déroulement de ses activités.



La création d'une entreprise en franchise s'intègre aussi dans mes projets.



Mes compétences :

Office

Formateur

Organisation du travail

Projet d'entreprise

Efficiency

Vente B2B et B2C

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de projet

14001 ISO

Iso 9001

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit