Thierry Berthelot

Disponible pour des projets de développement de business d'offres de service B to B -



Principales compétences :

Développement commercial

Négociations - Achats

Management de projet

Marketing Offre





Depuis 2018 Consultant et Expert dans le domaine commercial pour le développement de business de prestation de service dans l'univers des Médias de la TV & Multimédia



2020 / CONSULTANT chez OPEN WORK :

- APPORTEUR D'AFFAIRES dans IA 360° - Vente de prestations - Formations immersives

- Lancement d'une chaine thématique

- Conseils Distribution Editeurs de contenus.

- ...

2019 / Conseils marketing - Digital et Développement commercial cyber informatique Query infos

2018 / Mission pour CANAL + INTERNATIONAL



2012 à 2017 / ALTICE - SFR

Directeur de la distribution France et Intl pour le groupe MCS TV - ALTICE - SFR , notamment pour les chaînes Ma Chaine Sport, MCS Extrême, MCS Bien être, My Sport Channel, SFR SPORT de 1 à 5, My Cuisine, BFM TV, KOMBAT SPORT .

New janvier 2013 : lancement de MCS TENNIS



Déc 2011 à janvier 2012 / En mission pour Télévisions Locales associées

Avril 2011to déc 2011 / En mission chez SFR Direction Contenus - France

Nov 2010 à mars 2011 / Consultant chez ITG consultant / Mission chez Orange contenus

Juillet 2009 à octobre 2010 / Consultant via Portage : En mission ( offres 3 et 4 play - tel, internet, TV, mobile ).



Février 2009 - Juillet 2009 / Charge de mission / Négociation de contenus numériques

NUMERICABLE - CODITEL - Distributeur de services numériques de Télévision - Internet - Téléphonie

9 millions de foyers abonnés à une offre TV, Internet ou Téléphone ; 100% des réseaux câblés en France, Belgique et Luxembourg.

- Négociation et achat des contenus numériques TV. Finalisation des contrats.

- Offre de Télévision (Lagardère Thèmatique, Canal +, Chaînes locales,).

- Services VOD, Catch up.



