Selon moi , un manager doit savoir rassembler et être juste. Il doit faire preuve de pédagogie et montrer l'exemple.

Métis, breton , vendéen et ivoirien, je m'adapte aux personnes rencontrées et fait face à tous types de situation. C'est ma force ! J'adore le sport, plus particulièrement les sports d'équipe. J'aime travailler dans une ambiance sérieuse et amicale.



Mes compétences :

Management

Vente

Communication