Je ne nomme Thierry Bonsignour. Je suis Conseiller conjugal et familial. Je pratique la psychothérapie de couple et la psychothérapie individuelle. Je suis sophrologue (Master spécialiste en sophrologie Caycédienne).

J'anime des groupes de paroles à thèmes en cabinet.

Je consulte en cabinet sur Marseille ainsi que par téléconsultation via mon site internet



Mes compétences :

Sophrologue

Psychothérapie

Sophrologie

Psychologie

Conseil conjugal

Relations humaines