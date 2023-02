Thierry BOUIGEON

Permis A-B-C

- Licence de pilote privé sur avion monomoteur,

- Licence de pilote d’ULM multi-axes,

- Permis de conduire B (bateau, côtier avec extension hauturier).



DOMAINE DE COMPÉTENCES



CONSEIL EN SECURITE :

- Identification des problématiques. Evaluation des besoins et moyens. Proposition des solutions adaptées.

- Assurer la gestion des potentiels et anticiper les besoins en renseignement en adéquation avec les demandes du management.

- Montages d’opérations.



MANAGEMENT :

- Manager des équipes et des projets.

- Coordonner leurs actions et suivre les dossiers sur le terrain.



FORMATION ET GESTION :

- Anticiper les risques évènementiels.

- Respecter les plannings et les financements alloués.



PARCOURS PROFESSIONNEL



PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE IVOIRIENNE

2009 – juin 2012 : Chargé de Mission



MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

2007-2009 :

- Officier de sécurité adjoint à l’Etat-major du Centre d’Instruction des Réserves Parachutistes (Paris 75).

2004-2005 :

- Poste à l’Ambassade de France à Abidjan en Côte d’Ivoire. Détaché au Libéria (Monrovia).

1998-2004 :

- Officier traitant, formation et recherche du renseignement par ressources humaines;

- Assistant de recherche dans le secteur du monde arabe.

1994 – 1998 :

- Poste à l’Ambassade de France à Téhéran (Iran)

Adjoint / Secrétaire radio -

- Adjoint au Chef de Mission, gestion des télécommunications, de la production, recherche du renseignement par ressources humaines.



ARMEE DE TERRE

1986-1993 :

- Centre d’Instruction des Réserves Parachutistes (Paris 75)

- Participation à des opérations extérieures sensibles et particulières.

1982-1986 :

- 13 Régiment de Dragons Parachutistes (Dieuze 57)

- Chef de peloton d’instruction sur les techniques et moyens des transmissions d’une Unité opérationnelle.

1974-1982 :

- 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (Pau 64)

- Adjoint du Chef de section des transmissions de l’Unité.



Formation :

2001 :

- Diplôme de Qualification Militaire dans le renseignement Services Spéciaux,

- Brevet Supérieur de Technicien de l’Armée de Terre (Renseignement Services Spéciaux).



1994 -1986 :

- Stages de formation et de sécurité, de conduite rapide d'un véhicule, de serrurerie, de self défense et de la pratique du tir en zone urbaine dans un Centre d'Entraînement Spécialisé ;

- Maîtrise des techniques de photographie, de vidéo, de filature, d'observation et de surveillance ;

- Maîtrise des techniques des transmissions filaires et satellitaires.

1986 :

- Brevet Militaire Professionnelle du 2ème degré des transmissions. BTS par équivalence.



Mes compétences :

Maroc

Gestionnaire

Afrique