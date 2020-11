Thierry BOYER

Passionné par les nouvelles technologies et oeuvrant dans le digital en tant que développeur front-end, mon parcours, au sein des grands portails média d'importants fournisseurs d'accès internet jusque dans les réseaux sociaux professionnels, m'ont permis d'acquérir, depuis plus de 10 ans, une solide expérience.



Sur une couche basse de plates-formes et architectures internes, l'utilisation des techniques modernes de développement web m'ont permis d'approfondir mes connaissances en divers domaines tels que CSS3, Javascript coté serveur (Node.js) et client (architecture MVC), interopérabilité et portabilité (responsive web design), tests unitaires et fonctionnels, tracking et analyses statistiques, bases de données SQL, etc.



Le développement des projets et demandes du client reposent sur utilisation des méthodes Agile (Scrum).



Mes compétences :

QGIS,

Esri ArcGis Online,

ENVI (Télédétection & Géomatique),

conception UML, SQL, PostgreSQL et PostGis

Adobe Illustrator, Photoshop

Coding for Mobile devices

JavaScript/Ajax

CSS

HTML/XHTML

Coding for Emails

Java/j2ee

JQuery

XML/XSL

TetraJs

TetraUi

Scrum Methodology

Jasmine for testing JavaScript code

Javascript

Gestion de projet

Social networking

Ruby on Rails

CSS 3

Backbone.js

HTML 5

Node.js