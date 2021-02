Thierry BUISAN

Après 20 ans d'évolution dans l'industrie nucléaire, automobile et plus 5ans dans aéronautique.

Je connais les usines de Snecma, PSA, Renault, Behr, Valeo, de nombreux équipementiers plasturgistes, les fournisseurs de caoutchouc, Plastiques, non tissés, colles, adhésifs... ainsi que de le parc nucléaires français ( principaux réacteurs).

J'ai particulièrement évolué au sein de la Société Pullflex groupe Tramico..

J'ai à tour de role exercé les métiers d'Ingénieur Qualité, de Responsable Achats, Responsable Qualité, Responsable Qualité Achats (AQF.

J'ai eu de plus deux expériences professionnelles à l'étranger en Angleterre et en Arabie Saoudite pour Panalpina et Deugro dans le transport des produits dans le BTP.

J'ai un diplôme de 3ème cycle en gestion. (DESS)

ingénieur Qualité Client chez Souriau depuis 2011, je reste en veille sur le marché.

Cordialement



Mes compétences :

6 SIGMA

Achats

acheteur

AMDEC

Amélioration Continue

Audit

Cahier des charges

ISO 9001

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Négociation

Outils qualité

PDCA

Plan expérience

QRQC

Qualité

Responsable qualité

Sourcing

TS16949