Thierry CHAGNARD

Ingénieur systèmes aéronautiques (école dofficiers de larmée de lair Salon de Provence) et de la section spéciale informatique de linstitut national polytechnique ENSEEIHT de Toulouse, jai acquis, au long des 27 années passées à différents postes de responsabilités au sein du ministère de la défense, une solide expérience dans la définition, loptimisation et la mise en œuvre des fonctions de soutien et de maintien en condition opérationnelle des équipements aéronautiques.



J'ai notamment :

- managé la recherche de performance, optimiser la relation (MOA/ MOAD/ industriels) pour le maintien en condition opérationnelle des équipements aéronautiques (aéronefs, SIC, armement) dans le cadre structurant des marchés publics ;

- maîtrisé les contraintes de gestion, financières notamment ;

- assuré la maîtrise d'ouvrage de projets multidimensionnels et coordonner l'activité déquipes pluridisciplinaires et pluriculturelles ;

- participé à laccompagnement et au soutien de programmes déquipements de hautes technologies.



J'ai rejoint la division support client de la division avionique de la société Sagem défense sécurité, membre du groupe Safran.



Mes compétences :

Organisation Logistique

Expertise technique aéronautique

Contrôle de gestion

Management centres de production

Management d'équipes

Finances publiques

Conduite et coordination de projets

Risk management

Audit organisations