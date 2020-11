Thierry CHRISTIAENS

Très axé axé dans le domaine du "Bio",je suis passionné par le commerce,le management,la formation et la gestion.Jje viens de différents domaines alimentaire,textile, bazar et bricolage ( France,Belgique et en Angleterre.)

Titulaire d 'un cap-bep,d'un bac et d 'un bts (1991),j'ai repris mes études en 2007-2008 et obtenu une licence gestion pmi-pme et management.

COMPETENCES

* Gestion d'un centre de profit « Grande Distribution » ;

* Suivi de tableaux de bord - Commercial-Rentabilité-Financier ;

* Management et animation d'équipe

* Suivi et recrutement du personnel ;

* Directeur itinérant, formation et aide aux directeurs et adjoints



Mes compétences :

Gestion

Implantation Commerciale

Vente

Management d'équipe,

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint