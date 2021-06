Thierry ECKL

Parcours professionnel:



Jusquà janvier 2021 Consultant AMOA chez SIDERLOG Conseil (écosystème Alan Aleman Associates) dans le cadre de missions auprès de grands comptes des secteurs tertiaire et financier.





Ces compétences ont été acquises et éprouvées comme:



- Consultant indépendant de 2007 à 2016, missions auprès d'entreprises qui souhaitent être accompagnées:

. pour la construction et le suivi de leurs projets (évolution de l'organisation, évolution ou migration du système d'information): cadrage, accompagnement du management et des équipes, définition et mise en place d'outils de pilotage, suivi par une gestion opérationnelle des délais.

. dans l'analyse de leur processus Métiers afin de les rendre plus efficaces et adaptés aux besoins

. dans la "stabilisation" post-projets avec un audit de situation, et la définition des priorités dans les plans d'actions



. Secteurs, domaines concernés:



. Banques (groupes Crédit Agricole et Caisse d'Epargne)

. Tertiaire financier (Cabinet de comptabilité , Renseignement commerciaux)

. Distribution de produits et services (Sécurité, produits industriels)

. internet (Dailymotion)





- Consultant - Assistant Maîtrise d'ouvrage chez Capgemini (1997-2006) pour accompagner et piloter tout ou partie de grands projets d'évolution des systèmes d'information auprès des utilisateurs Métiers (références dans le secteur bancaire, la pharmacie, la distribution).



- comme Responsable opérationnel dans la Banque (1984-1996) chez Morin-Pons (groupe Dresdner Bank). Plusieurs métiers exercés :

- analyste Crédits

- responsable Audit Crédits

- Organisateur.



Mes compétences :

Conseil

Organisation

Système d'information

Accompagnement

Pilotage

Banque