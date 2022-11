Thierry FERRIERES

Spécialiste en solution de vote interactif TURNING TECHNOLOGIES pour vos événements Entreprises, Séminaires, Conférences, Symposiums, formations, soirées événementielles,etc...



Le principe est simple:

1) Vous posez une question à l'écran

2) Les participants y répondent à l'aide de leur boîtier de vote interactif

3) Les résultats sont affichés à l'écran en quelques secondes



Nous faisons également de la location simple et de la vente de produits Turning Technologies.



Capacité d'organisation, d'anticipation et travail en équipe. Bonne humeur constante et enthousiasme.

Disponibilité, rigueur, autonomie, curiosité, réactivité, créativité, très bon relationnel mais faut pas abuser tout de même ! (le professionnalisme avec l'humour en plus!)



Mon parcours,

Laboratoire Wyeth (maintenant Pfizer) dans le département Meeting Services (responsable Europe des présentations lors des meetings investigateurs) puis dans le département Global Clinical Education & Training (développeur e-learning)



Quintiles (prestataire industrie pharmaceutique) ma par la suite permis de comprendre dun point de vue plus concret les différentes étapes de la recherche clinique. Je me suis impliqué en parallèle dans la partie com/web/multimédia.



BrainSonic (prestataire audiovisuel pour le web), mon job était d'organiser et de coordonner l'enregistrement vidéo d'événements en vue dêtre placés sur un site web afin de leur donner une seconde vie (webcasting).



HyperMaster. Mes attributions chez HyperMaster, en plus d'être technicien expert en vote électronique et formateur, consistaient à renforcer et piloter la stratégie de communication de la société en améliorant la visibilité des solutions interactives grâce à la puissance du web.



Auto-entrepreneur en Octobre 2011. TurningPoint Meeting Services voit le jour ! Dédiée principalement au vote interactif pour les séminaires, conférences, réunions d'entreprises (en B to B). Je propose mes services interactifs pour tout type d'événement, et propose également des formations sur le logiciel de vote TurningPoint aux universités et à toute société ayant fait l'acquisition de boîtiers de vote Turning Technologies.



Puis depuis les années Covid, je me suis spécialisé dans la création de contenus graphiques et vidéos



Mes compétences :

Elearning

Webdesign

Vote interactif

Services videos