Thierry GARCIA

Compétences relationnelles

Clients : Conseils, solution et support technique, assistance avec prise en main à distance et téléphonique.

Fournisseurs : Rapport et évaluation technique.



Compétences logicielles



Environnement

Logiciel système serveur ou client : Microsoft (AD DS, GPO, QUOTA, DHCP, DNS, RAID, RDS, WDS, WUS),

Linux "Debian, CentOS"(ACL, QUOTA, LVM, RAID),

Virtualisation (Hyper-V, VirtualBox).

Réseau : Lan/Wan, Routage, SSH.

Sécurité : Pare-feux, Antivirus.

Bureautique : Office (Microsoft, Libre), ...



Progiciels

ERP : Solune.

CAO DAO : CATIA V5, SolidWorks, TopSolid 6, ...

Qualité / Contrôle : DISCUS, ATOS Professionnel.

Aide Décisionnelle : MyReport

Bureautique : Office (Microsoft, Libre,...)



Autres compétences

Dessinateur Catalogue.



Langue

Anglais (technique)