Thierry GUERRE-CHALEY

Bien assurer sa famille et ses proches, préparer sa retraite, gérer son épargne et son patrimoine sont autant de centres d'intérêts qui méritent d'être pris en considération.



Mon entreprise est au service des particuliers (salariés ou non), des professionnels (TNS) et des entreprises qui souhaitent obtenir l'assurance que leurs besoins en matière de prévoyance (décès, arrêt de travail, invalidité et santé), d'épargne retraite et de placement soient compris, étudiés et gérés avec des solutions sur mesure, simples et efficaces.



Dans un environnement sociale, juridique et fiscale en constante évolution, les conseils et l'expertise d'un professionnel indépendant, agréé, spécialisé, qui inscrit sa démarche client dans une relation de confiance, de confidentialité, durable et pérenne sont autant d'atouts vous permettant d'envisager sereinement chaque étape de votre vie.



Pour me contacter, un seul numero 07-60-00-59-16, je vous propose de réaliser votre diagnostic social et patrimoniale.



Mes compétences :

Commercial