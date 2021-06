Thierry HEUZÉ

DAF indépendant d’entreprises à taille humaine, à temps plein ou à temps partagé (pour 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, ¼, ⅓ ou ½ temps) , véritable business partner, j’accompagne les chefs d’entreprises dans le pilotage de sociétés sur 2 axes : le développement, le changement avec comme objectif leur faire gagner du temps et de la sérénité.



Fort dune riche expérience, j’ai acquis de nombreuses compétences reconnues (gestion, finance, SI, RH, services généraux, juridique, …) dans différents métiers (Automobile, Chariot-élévateur, Téléphonie, Couture, Parfum, Tourisme, Déchets ménagers, Bâtiment, …).



Outre les compétences traditionnelles du DAF de groupes multi-sites à taille humaine et familiaux,, je peux intervenir pour des missions ponctuelles, gestion de projet, répondant à vos besoins, tels que:



• Choisir, déployer, optimiser voire développer un ERP ou un logiciel de gestion (RentCar, Api, Totem, Advantage Finance & RH, Sage, My Report, …),

• Gérer une forte croissance avec création et mise en place de tableaux de bord efficaces,

• Organiser l’acquisition, l’intégration ou la fusion de sociétés,

• Réorganisation, délocalisation, reconstitution d’équipes, recrutement, optimisation des services,

• Auditer, planifier et gérer un programme de changement ou de transformation et mettre en place des solutions,

• Gérer et suivre des activités ou dossiers sensibles (location, contrats d’entretien, contentieux sociaux et fiscaux…),

• Pallier une indisponibilité temporaire ou un départ inopiné d’un manager.



De plus, les atouts suivants complètent mes compétences :

• Expérience managériale solide et reconnue,

• Leadership reconnu proche du terrain avec le sens de l’humain,

• Homme de confiance avec une orientation vers les objectifs et résultats,

• Véritable couteau suisse.



Membre de la DFCG (Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion)

Animateur "DFCG en Mission" Bretagne Pays de Loire



