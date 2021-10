Thierry LACOSTE

In English: https://fr.linkedin.com/in/thierrylacoste



- Conduite de projets : LIMS, ERP, integration de systemes, developpement d'applications, deploiement.

- Pilotage d'equipes mixtes IT/metier, encadrement de service informatique.

- Exploitation et support d'applications critiques.



Forte experience de la conduite du changement en environnement de production (chimie, biotechnologies), logistique, administration des ventes.



ERP (SAP, Sage X3), LIMS (Labvantage), BI (Cognos), Systemes et reseaux (Unix, Windows, AS400); bases de donnees (Oracle, DB2, MySql); developpement (SQL, C, Java, Shell script, Perl).



Mes compétences :

Direction Informatique et Télécommunication

Support Utilisateur

Bases de données

Gestion de projets

Biotechnologies

LIMS

Spécifications fonctionnelles…

Analyse des besoins

Architecture informatique

Industrie chimique

Exploitation informatique

ERP

Télécommunications

Encadrement d'équipe

Architecture applicative