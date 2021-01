Thierry MORENO

Expert en ventes et négociations GMS:

-Négociations des accords commerciaux en Centrales d'achats Nationales et Régionales.

-Communication de ces accords auprès de la force de vente et application sur les différentes régions.

-Définition des objectifs commerciaux nationaux et régionaux par enseigne.

-Gestion des budgets commerciaux.

-Participation à la définition de la stratégie commerciale. Membre CODIR



Manager Force de Vente:

-Direction force de vente.

-Recrutement, formation, accompagnement et développemment des Chefs de Secteurs.

-Bonne connaissance du fonctionnement humain permettant d'affiner et d'optimiser mes relations tant avec les acheteurs qu'avec mes collaborateurs.



Mes compétences :

Vente

Management

Gestion de projets

Gestion des budgets

Directeur régional