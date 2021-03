Thierry OSWALD

Ma carrière m'a donné l'opportunité de travailler pour des entreprises telles que Fast Luxembourg où j'ai géré des des recrutements au Luxembourg mais aussi dans d'autres pays européens. Par la suite, mon expérience à Strasbourg m'a permis de concevoir et de mettre en œuvre toutes les politiques RH de Careacting ainsi que de créer un département RH à partir de zéro. Comme aucun outil de RH n'existait jusqu'ici, j'ai créé ceux liés à:

- formation et au développement RH

- la communication interne et la gestion du personnel

- les outils de paie et d'évaluation



De plus, j'ai participé à la création d'un deuxième bureau de Careacting à Paris. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le projet de migration des paies de la CPAM sur la région Grand Est. Une autre expérience dont je suis fier est ce que j'ai fait pour Info6tm et ATC, les groupes connus pour "Entreprises et Carrières", "Liaison Sociale Magazine" et d'autres magazines de renom lus à l'échelle nationale. J'ai joué un rôle dans cette acquisition et cette fusion qui a certainement été l'un des plus gros projets sur lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé pour Metz Habitat Territoire, prestataire dans le logement social où j'ai accompagné le DRH dans toutes les activités de ressources humaines.



Je suis maintenant reconnaissant d’avoir travaillé dans l'administration des fonds d'investissement, banque et commerce électronique, ingénierie informatique, administration de la santé, édition et immobilier social.



Mon positionnement métier se résume par cette citation : "Plus que n’importe quel leader, le DRH est celui qui a toute légitimité pour réunir cerveau droit et cerveau gauche; son matériau est autant émotionnel que rationnel. Il est le linguiste des émotions et des ambitions." Didier Pitelet



Mes compétences :

Recrutement IT

Paie

Droit social

Recrutement

Droit du travail

Gestion de la formation

EBP paie

RhinoSoft FTP Voyager

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Gestion de projet

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

Traduction anglais fran�ais

Traduction anglais fran?ais

Sourcing international

Relations clients

Ingénierie de formation