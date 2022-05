Thierry ROBIN

Au cours de mes expériences, j’ai su évoluer dans des environnements différents (de la PME au groupe international) et piloter des projets de taille différentes (seul ou avec une équipe d’une dizaine de personnes de métiers différents en organisation matricielle). J’interviens principalement dans des domaines de produits ou projets embarqués liés au monde IP.

Aujourd’hui je m’investis dans la sécurité des objets connectés qui un impératif dans un monde toujours plus interconnecté où les menaces sont toujours plus nombreuses. Ces objets sont idéalement développés dans un milieu industriel et dans un contexte d’une solution complète (infrastructures, serveur d’application et objet connecté).



Mes domaines de compétences

• Maîtrise d’œuvre et maîtrise d'ouvrage (en assistance ou en pilotage)

• Recueil et formalisation des besoins (jusqu’à la validation par un Proof Of Concept)

• Conduite de projet avec des équipes réparties sur plusieurs sites et internationales

• Conception de systèmes, solutions et services (Réseau/télécoms et système embarqué)

• Participation/animation de groupes de projet innovants

• Secteur d’activités : Système embarqué, Réseaux et Télécommunication



Mes compétences :

MOE

MOA

Gestion de projet

Cycle en V