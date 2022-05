Thierry ROUGECK

Bonjour,



je suis dans le secteur de la vente aux particuliers depuis mon bac en alternance en 2005.

Ayant commencé dans le prêt a porter, je me suis vite axer sur le secteur du haut de gamme / luxe notamment dans une grande maison de luxe française pendant mon BTS en alternance.



Puis l'envie m'ai venue de me spécialisé dans le monde de l'horlogerie et joaillerie de luxe un secteur très intéressant tant au sens enrichissement des connaissance que des rencontres...

Voilà maintenant 5 ans que je suis dans ce secteur.



Jeune et ambitieux, avec un certaine experience, je suis ouvert à toutes propositions dans le secteur de la vente aux particuliers ou professionnels plus particulièrement l'équipement de la personne.



Mes compétences :

Conseiller commercial

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merchandising

Internet

Hermes

Ciel Compta