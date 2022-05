Thierry ROUSSEL

COMPETENCES & OBJECTIFS



Durant ces 24 ans passés au service du bâtiment, j'ai acquis les connaissances et le recul nécessaire pour appréhender chaque affaire avec sérénité pour être force de proposition et apporteur de solutions. Les 5 premières années à exercer en bureau d'étude technique structure métallique en relation avec les maitres d'œuvre m'ont permis d'assoir les fondamentaux. En 2000 je rejoins une entreprise de construction modulaire leader sur son marché pour assurer, dans un milieu totalement informatique 2D et 3D, la conception du dossier technique jusqu'à la fabrication de l'enveloppe des bâtiments et de la serrurerie. Cette expérience de 8 années dans ce bureau d'étude à vocation industriel m'ont permis d'être sensible à la standardisation. Par manque de perspectives d’évolutions, je rejoins, En 2008 une entreprise de véranda et abris de piscine aluminium leader sur le grand ouest pour étoffer mes connaissances des métiers du bâtiment. Aujourd’hui, j’interviens en amont de la production sur les avants projets (pré-études, pré dimensionnement, devis, plans techniques...). Ma recherche se porte donc sur des types de projets industriels et/ou tertiaires de petite et moyenne envergure. Mon attirance pour la conception, le calcul de structure légère, le paramétrage, la standardisation, une orientation industrielle, et des fonctions transversales seront décisifs dans le choix de mes nouvelles fonctions.



Mes compétences :

Construction métallique

Autocad 2 D - paramétrage, création de gabarit, pa

BOCAD 3D et COVER 3D

CHACAL (menuiserie)

Microsoft Office Microsoft Excel 2000

Hilti PROFILS Anchor (Calcul ancrage HILTI) Wurt

ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2018

construction métallique - normes acier- norme alu

RDM- descente des charges - note de clacul-

veranda aluminium et abri de piscine

norme abri piscine