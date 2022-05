Thierry SADOSKY

Je suis analyste à la banque de France depuis 1991. Je ne suis pas sédentaire et exerce des missions spécifiques dans les succursales de BOURGOGNE FRANCHE COMTE.

Je suis passionné de sport et d'art en général. J'ai une bonne hygiène de vie même si j'aime bien manger avec un plaisir à faire des bons restos.

Ancien très bon sportif avec une prédilection pour la course à pied et le vélo, je continue à faire du sport pour le plaisir.

J'ai un faible pour l'habillement , j'aime me singulariser par rapport à l'habillement et d'une manière générale, j'aime les belles choses.

Après un divorce assez récent, je cherche maintenant et enfin à profiter de la vie et tous ses plaisirs. J'adore les vacances dans le sud notamment. J'aime découvrir et visiter avec une prédilection pour les grands we à PARIS.

Je suis seul depuis presque 2 ans et aspire à retrouver quelqu'un pour profiter de tous ces plaisirs à deux.

J'ai toujours eu des idoles notamment EDDY MERCKX champion belge des années 70 , YVES SAINT MARTIN célèbre CRACK JOCKEY des années 70-80. A cet égard , j'ai été ébahi tout gamin par les exploits de deux grands trotteurs :

BELLINO 2 et OURASI.

A bientôt