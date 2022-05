Thierry SÉMÉ

Le business angel et la publicité ont toujours été ma passion.

Diplomé d'une licence professionnelle en Communication(publicité),j'ai eu à excercer des activités qui n'avait rien avoir avec mes études,j'ai aptitudes qui me permettent de m'adapter à n'importe quelle situation,raison pour laquelle j'occupe le poste de Directeur Général de Créativa G4.Mon reve actuel est d'étendre les activités de mon"bébé"progressivement et de la rendre plus compétitive!



Mes compétences :

Business

Finance

Marketing