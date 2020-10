Thierry SEMELIER

Suite à mon parcours pluridisciplinaire (entreprises de bâtiment, entreprises de services, PME, Grande distribution, j'ai acquis des réelles compétences techniques, mes aussi développé des qualités de contact et d'organisation, de plus ayant été pendant plusieurs années installé à mon compte j'ai également une grande autonomie de travail.



J'ai au travers de cette vie professionnelle toujours mis en avant les contacts humains, je préfère le dialogue au conflit et œuvre toujours dans l'intérêt commun en privilégiant les consensus et l’adhésion de tous.



Ma vision de l'activité professionnelle a toujours incité mes employeurs à me demander de participer à l'évolution générale de l'entreprise ou des ses services, en me demandant de mettre en place des nouveaux process, et modes de fonctionnement.



Mes compétences :

MANAGEMENT

Expertise technique et organisationnelle

Motivation

Energie

Pragmatique

Budgets

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet