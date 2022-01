Thierry SOUVAY

Directeur Général - Directeur achats et sourcing - Directeur marketing produit et collections.

Cadre dirigeant avec près de 25 ans d’expérience: Retail/E-commerce, technologie, achats / direction PME ou startup.



Compétences:

Commerce/E-commerce : Expertise couvrant les principaux domaines de création de valeur: direction générale, achats et logistique, stratégie d’import, plans de collections, marques propres, commerce, plateforme de marque, e-marketing, expérience et service client, technologies e-commerce.

Technologies : mon expérience est également orientée achats, outils, structuration d’équipes et stratégie, négociation, sourcing



Co-fondateur de l'e-commerçant Delamaison.fr : 500 marques /50000 références en meuble, jardin, décoration, arts de la table, cuisine, électroménager, luminaire... J’ai constitué et dirigé l’offre pendant 12 ans, et ai codirigé la société :direction générale, logistique, service client, marketing de l’offre, stratégie de marque de l’enseigne, développement de 20 marques propres, stratégie d’import.



Domaines:

Passionné par le commerce, l’innovation, la créativité, la technologie et la transformation numérique au service de la créations de véritables expériences clients et collaborateurs. Passion pour la transmission et le mentoring d'entrepreneurs, dirigeants, collaborateurs.



Delamaison : Étapes clés:

2005: Co-création Delamaison

2007 et 2009: Levée de fonds 3,3M€ puis 10M€

2012: Vente à Adeo (Leroy Merlin) - N°3 mondial DIY

2014: CA 70M€ – 4 M de Visiteurs (VU) – 200 personnes

2016: Départ fondateurs



CitizenSpirit SAS :

2016, création enseigne RÖLLOFRÏSK: Services événementiels BtoB (innovation: fabrication de crèmes glacées sur plancha). Objectif : en faire une franchise ou céder l’activité



#Skills

e-commerce, internet, retail, achats, distribution, technologie, innovation, créativité, stratégie marque, digital, data mining, import, marques propres



#Soft skills: https://app.assessfirst.com/_/profile/xq4aq7cz-thierry-souvay



Mes compétences :

E-business

Sourcing

E-commerce

Distribution

Startups

Achats internationaux

Management

Service client

Vente

Stratégie

Communication online

Commerce B2C

Achats

Direction générale

Stratégie d'entreprise

Négociation

Marketing produit