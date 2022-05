Bienvenu chez TBZ Consulting, l'agence RH qui secoue le recrutement sur internet ou comment le Big data devient votre vivier de candidats !



Nous sommes une équipe d'idéalistes pragmatiques convaincus que l'innovation numérique peut permettre de rapprocher les entreprises des demandeurs d’emplois et les fidéliser. Bref, de trouver une aiguille dans une botte de foin.



Grace à un outil de sourcing digital innovant, nous ciblons en temps réel, parmi tous les internautes, le bon candidat (en recherche active ou non) en fonction d’une multitude de critères comme son profil socio-démo, son poste actuel, ses centres d’intérêts, sa localisation, sa catégorie professionnelle…et ce, tout en boostant votre marque employeur.



Visitez notre siteArray pour découvrir comment nos solutions peuvent répondre à vos problématiques.



Thierry TCHIBOZO

Fondateur



PS : Quand vous travaillez avec nous, vous achetez plus qu'un service.

Vous achetez des centaines d'heures de réflexion, d'échecs et d'expérimentation.

Vous achetez des jours, des semaines, des mois de frustrations et aussi de purs moments de joie.

Vous n'achetez pas une prestation, vous n'achetez pas quelque chose, vous achetez un morceau de nous, une part de la vie de quelqu'un.

Plus important encore, vous nous achetez plus de temps pour nous permettre de vivre de notre passion : L'innovation au service des hommes.



Mes compétences :

Accompagnement

Agent de maitrise

Audit

Bilan de compétences

Chasse de tête

Coaching

Conseil

Conseil en ressources humaines

Contrats de travail

Dirigeant

Dirigeant entreprise

Entretiens

Entretiens annuels

Formation

GPEC

indicateur

Ingénierie

Ingénierie de formation

Intégration

Management

Paie

Pilotage

PNL

Recrutement

Rémunération

Ressources humaines

Tableaux de bord