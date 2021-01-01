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Thierry VACELET

SAINT PAUL LES DAX

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Saint-Paul-lès-Dax

En résumé

BONJOUR, J'AI VINGT ANS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS DIFFÉRENTS MÉTIERS EN AYANT VÉCU QUINZE ANS A L'ETRANGER DE MON ENFANCE A AUJOURD'HUI. JE RECHERCHE UN EMPLOI PRINCIPALEMENT EN TANT QUE CHAUFFEUR DE BUS, CHAUFFEUR LIVREUR, ET AGENT DE SÉCURITÉ. EN REVANCHE JE SUIS OUVERT EGALEMENT A TOUTES AUTRES PROPOSITIONS, ET JE SUIS PRÊT A SUIVRE UNE FORMATION SI NÉCESSAIRE.

Mes compétences :
EMPLOYE QUALIFIE ET CONFIRME

Entreprises

  • KHEOPS A HOSSEGOR - AGENT DE SECURITE

    2014 - 2014

  • CESU - AIDE A DOMICILE

    2014 - maintenant

  • C.I.A.S A SAINT PAUL LES DAX - CHAUFFEUR LIVREUR

    2014 - 2014

  • HERBALIFE A DAX - COACH EN NUTRITION

    2013 - 2013

  • KHEOPS A HOSSEGOR - AGENT DE SECURITE

    2011 - 2011

  • I.M.E LES PLEIADES A DAX - CHAUFFEUR DE BUS

    2009 - 2012

  • R.D.T.L A SAINT VINCENT DE PAUL - CHAUFFEUR DE BUS

    2001 - 2008

  • SONY A PONTONX SUR ADOUR - MANUTENTIONNAIRE

    2000 - 2001

  • TEIHOTUA ( PAPEETE ) A TAHITI - REPRESENTANT

    1999 - 1999

  • 8 EME R.P.I.M.a A CASTRES - MILITAIRE

    1992 - 1998

Formations

Réseau

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