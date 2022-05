Thierry VACELET

BONJOUR, J'AI VINGT ANS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS DIFFÉRENTS MÉTIERS EN AYANT VÉCU QUINZE ANS A L'ETRANGER DE MON ENFANCE A AUJOURD'HUI. JE RECHERCHE UN EMPLOI PRINCIPALEMENT EN TANT QUE CHAUFFEUR DE BUS, CHAUFFEUR LIVREUR, ET AGENT DE SÉCURITÉ. EN REVANCHE JE SUIS OUVERT EGALEMENT A TOUTES AUTRES PROPOSITIONS, ET JE SUIS PRÊT A SUIVRE UNE FORMATION SI NÉCESSAIRE.



Mes compétences :

EMPLOYE QUALIFIE ET CONFIRME