Thierry VARLET

Si je devais résumer mon profil en un mot, je choisirai : Passionné !



Derrière ce terme on retrouve tout ce qui me caractérise, l'énergie, l'enthousiasme et la curiosité face à la nouveauté ou aux nouveaux marchés.



Au-delà de ces premières informations, je veux aussi mettre en avant mon côté très altruiste. Je prends beaucoup de plaisir à faire grandir l'autre, à l'accompagner dans sa réussite et à donner sans compter à l'entreprise qui m'emploie.



Du coup, vous laurez compris, très orienté sur la relation humaine, on dit de moi que je suis un communicant tourné vers les autres.

Mon expérience m'a permis de développer des compétences dans le domaine commercial, le marketing, les ressources humaines et de participer activement à différents réseaux professionnels.



Mes compétences :

Développement commercial

Grands comptes

Animation & Formation

Gestion de projet

Ingénieur Commercial BtoB

Stratégie commerciale

Project Management

Cold Calling

Bug Tracking System

Microsoft Office

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 365

Microsoft PowerPoint

Social Media