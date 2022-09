Thierry VARNIER

Trente-cinq années d'expériences dans le monde de l'architecture et du bâtiment.



Treize années dans le cadre de projets tertiaires, et vingt-deux années dans le monde aéroportuaire.



Un goût prononcé pour le design, l'architecture, l'enveloppe des bâtiments, les matériaux, et l'environnemental. Très bon relationnel (clients et entreprises).



De la conception jusqu'à la réalisation des ouvrages.

Gestion des phases d'un projet et livrables, chantier et livraison du bâtiment. (APS.APD.DCE.EXE.OPR)