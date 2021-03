Thierry VENANT

Après avoir exercé 9 ans en métropole comme responsable des services généraux, détaché auprès de diverses entreprises, je suis parti par mes propres moyens dans les DOM-TOM, puis en Asie, pour parfaire mon sens de la communication, en Anglais, en Indonésien, auprès de cultures très différentes et afin détoffer mes compétences professionnelles, tant sur le plan technique que commercial.



Jai voulu saisir cette « opportunité du passeport Français » qui permet de voyager assez simplement et faire le tour du monde suivant mes propres critères. Il était évident que je devais être à mon compte pour pouvoir y parvenir.



Je me suis installé en Guadeloupe pendant 2 ans, en micro entreprise, proposant des services despaces verts / piscines dans un premier temps, évoluant rapidement vers la gestion de patrimoine.



Fort de cette expérience jai choisi de partir aux antipodes, en Nouvelle-Calédonie pendant 4 années, où jai très vite développé des activités en rapport au BTP, puis limportation de vins.



Jai vendu mes activités et suis parti à la Réunion. Jy ai crée une E.U.R.L. de transports et importations de marchandises depuis lIndonésie. Jai fait vivre cette entreprise pendant 2 ans puis me suis décidé pour lexpatriation.



Installé à Bali 6 ans, exploitant des activités de services dans le BTP, la création de villas avec des projets « clés en mains », jai mis à profit mes acquis pour me lancer dans la gestion dactivités dautrui, laide à la création dentreprise, le transport de marchandises et la vente de matériaux.



Les remises en question, telle que jai pu le faire à chacune de mes étapes est le seul véritable vecteur dadaptation et de flexibilité. Jai dû faire preuve découte et de patience tout au long de ce parcours.

Les domaines dans lesquels jai pratiqué sont assez éloignés les uns des autres, cest une volonté de ma part dêtre en constante évolution. De plus, un manager qui est passé par tous les échelons du métier est en mesure de comprendre et dapporter beaucoup.



Parce quil nest pas facile de nos jours dêtre à son compte, surtout en France, avec lune des pressions fiscale les plus importantes au monde, jai décidé de retrouver une activité salariée. Cest pourquoi désormais, jespère apporter cette maturité professionnelle afin dintégrer une entreprise dynamique, qui possède un sens aigu du développement durable, de la valeur humaine. Lui permettre de consolider sa place et dacquérir de nouveaux marchés, participer à son rayonnement, grandir avec elle, à linternational si ses dirigeants le souhaite.



Parmi ces grands enjeux qui fédèrent les compétences, la communication reste le maître mot. Elle permet à chacun de trouver sa place dans la société, le monde du travail, afin de donner le meilleur de soit même.



A 49 ans il me reste toujours la flamme, le goût du challenge, la soif dapprendre, de progresser et mépanouir.





Mes compétences :



Notions comptables

Négociation

Gestion du personnel

Esprit d'initiative

Suivi de chantiers

Maîtrise d'ouvrage

Autonomie

Réalisation de devis

Gestion du risque

Business planning

Maitrise d'oeuvre

Gestion des stocks

Achats

Services généraux

Partenariats

Relations clients

Négociation contrats

Affaires internationales

Indonésie

Étude de faisabilité de projets

Étude de marché

Autodidacte

Création d'entreprise

Prospection

Rigueur

Nouvelles technologies

Management

Culture Asiatique